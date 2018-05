Spagna, Huesca promosso in Liga per la prima volta nella storia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'SD Huesca centra la promozione in Liga per la prima volta nella sua storia. Dopo il successo di ieri sera nel playoff contro il Lugo (vittoria per 2-0 con reti di Gallar e Pulido) il club aragonese ha festeggiato la storica promozione nella massima categoria, diventando la 63esima squadra a prendere parte al torneo.