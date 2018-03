Spagna, i convocati di Lopetegui: ecco Marcos Alonso, fuori Morata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questi i convocati della Spagna per le amichevoli di preparazione al Mondiale contro Germania e Argentina. Il ct Julen Lopetegui chiama Marcos Alonso per la prima volta, out invece Morata. Presente anche il portiere del Napoli, Reina.

Portieri: Kepa, De Gea, Reina

Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Nacho, Carvajal, Azpilicueta, Odriozola, Sergio Ramos, Piqué

Centrocampisti: Isco, Thiago Alcantara, David Silva, Iniesta, Saul Niguez, Parejo, Koke

Attaccanti: Rodri, Asensio, Aspas, Rodrigo, Diego Costa, Lucas Vazquez.