© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno striminzito e complicato 2-1 vede la Spagna prima nel girone dopo la vittoria sulla Romania. Così Robert Moreno, ct iberico, non pare particolarmente entusiasta in conferenza stampa, anzi: "Il risultato è quello che è. Penso che nella prima parte siamo stati bravi, ma nel secondo tempo loro hanno iniziato a rischiare un po' di più. Sarà complicata per Norvegia e Svezia quando verranno qui, non bisogna pensare solo ai nomi dei giocatori".