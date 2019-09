Spagna, il ct Moreno: "Rispetto per le Far Oer, ci saranno dei cambi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico della Spagna, Robert Moreno ha annunciato dei cambi per la sfida contro le Isole Far Oer: “Tutte le squadre e tutti i rivali richiedono lo stesso rispetto. Dobbiamo dimostrare che vogliamo essere migliori e non pensare a segnare sei o quattro gol. Quando segneremo il primo, andremo per il secondo. Ci saranno cambiamenti perché mi piace la competizione e voglio che tutti possano dimostrare qualcosa e si sentano importanti".