© foto di J.M.Colomo

Incognita Luis Enrique per la Spagna. Il ct, come riporta Marca, è ancora alle prese col problema personale che lo ha costretto a rinunciare alla sfida contro Malta lo scorso 26 marzo e potrebbe quindi saltare anche le prossime gare contro Fær Øer e Svezia, in programma il 7 e il 10 giugno e valide sempre per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Futuro non in discussione - Luis Enrique, si legge, è rimasto perennemente in contatto con la Federazione e col suo staff tecnico in queste settimane, senza però mai essere stato visto al centro tecnico. Una bella incognita dunque in vista della prossima ripresa degli allenamenti della Roja, che non mette però affatto in discussione il suo futuro alla guida di Ramos e compagni. L'ex Barcellona gode infatti della piena fiducia del Presidente Rubiales.