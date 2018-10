Spagna, Joaquin out dai convocati scherza col ct: "Sono preoccupato"

Joaquin, all'età di 37 anni, sta vivendo una nuova giovinezza sportiva nel suo Betis Siviglia. Ottime prestazioni, la solità personalità dentro e fuori dal campo e il gol che ha deciso il derby contro il Siviglia. E infatti l'opinione pubblica si aspettava, o almeno auspicava, la convocazione in Nazionale da parte di Luis Enrique. Convocazione che non è arrivata e lo stesso Joaquin, su Instagram, ha voluto mandare un messaggio dai toni scherzosi al ct della Roja: "Ciao Luis Enrique, come stai?? Non ho visto il mio nome nell'elenco dei convocati e sono preoccupato. Ho due chiamate perse e non so se sei tu... chiamami per favore. Un'altra cosa. Non ho visto la mia maglia appesa nello spogliatoio (il ct per annunciare le convocazioni ha postato un video con le maglie dei giocatori appese nello spogliatoio). Eppure l'appendiabiti era proprio qua... (mostrando una gruccia e ridendo in maniera divertita, ndr). Luis chiamami per favore, sono preoccupato".