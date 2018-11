Spagna, Jordi Alba: "Felice di essere qua. Nessun rancore verso il ct"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa per la Spagna ha preso la parola Jordi Alba, terzino del Barcellona che era rimasto fuori dalle scorse convocazioni di Luis Enrique: "Il rapporto con Luis Enrique? Mi ha sempre aiutato. E' una persona buona, non ho mai avuto problemi con lui. Lui non doveva scusarsi con me e io non dovevo scusarmi con lui. Il ct ha tante opzioni e può permettersi di scegliere, per me è sempre un sogno essere qua".