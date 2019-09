© foto di NewsPix/Image Sport

Kepa, estremo difensore della Spagna, è intervenuto al termine del match contro la Romania: "Sono contento per il risultato e per come ho giocato. Dopo l'espulsione la squadra ha tirato fuori gli artigli e ha saputo soffrire. Sento la fiducia del mister, ma siamo tre portieri. È lui che decide chi schierare".