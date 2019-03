© foto di J.M.Colomo

Luis Enrique stasera non sarà in panchina contro Malta per motivi familiari. A sostituire il ct della Spagna nella seconda gara di qualificazione a Euro 2020 (fischio d'inizio alle ore 20.45 al Ta'Qali National Stadium) sarà così il suo vice Robert Moreno. Questo l'annuncio della Federcalcio spagnola: