Spagna, l'ex ct Robert Moreno valuta offerte dalla Cina e dagli Stati Uniti

Dopo il suo turbolento addio alla Nazionale spagnola Robert Moreno non ha alcuna intenzione di interrompere il suo percorso da primo allenatore. Secondo quanto riportato da La Sexta, l'ex ct della Roja starebbe valutando infatti delle offerte da Cina e Stati Uniti. Sono così attesi importanti sviluppi già nelle prossime ore, anche se in un primo momento Moreno preferirebbe restare a lavorare in Spagna.