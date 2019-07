Spagna, l'FC Andorra di Piqué è stata ripescata in Segunda B

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'FC Andorra, squadra di Gerard Piqué, è stata ripescata in Segunda B. La RFEF ha comunicato la decisione, la società rimpiazzerà il buco lasciato dal Reus Deportiu, club retrocesso per questioni amministrative. In lizza anche altre compagini, ma la società del difensore del Barcellona ha presentato maggiori garanzie economiche.