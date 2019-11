© foto di J.M.Colomo

La Supercoppa spagnola verrà giocata per la prima volta nella sua storia con l'ausilio della Goal line technology. Lo rende noto la Federcalcio in conferenza stampa. In questa edizione il trofeo verrà assegnato dopo un minitorneo di semifinali e finale secca a Gedda, Arabia Saudita. Le partecipanti sono Barcellona, Atlético Madrid e Real Madrid in qualità di migliori tre classificate ne LaLiga, più il Valencia detentore della Copa del Rey. L'8 gennaio si giocheranno Valencia-Real Madrid e Barcellona-Atlético. Finale il 12 gennaio.