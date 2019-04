Spagna, la RFEF cambia le regole di Copa del Rey e Supercoppa

La RFEF, Real Federacion Espanola de Futbol, vuol cambiare i formati di Copa del Rey e Supercopa de Espana, come confermato oggi dal presidente Luis Rubiales. Le modifiche dovranno essere approvate dalla Junta Directiva, ma tutto lascia pensare ad un via libera nei prossimi giorni: per quanto riguarda la Supercoppa l'idea è quella di fare una sorta di 'Final Four' da giocare nel mese di gennaio e al di fuori dei confini spagnoli fra le finaliste di Copa del Rey e le prime due classificate di Liga.

Per quanto riguarda la Copa del Rey, la volontà è quella di giocare sfide secche (in casa delle squadre con classifica peggiore) fino alle semifinali.

Entrambe le disposizioni saranno discusse ed eventualmente approvate il prossimo 29 aprile.