Spagna, Lopetegui: "Battuta un'Argentina senza tanti titolari"

© foto di Andrea Losapio

Julen Lopetegui mantiene il profilo basso dopo la vittoria per 6-1 della sua Spagna contro l'Argentina. Ecco le parole del ct: "A volte nelle partite sono i dettagli a fare la differenza ed in questo caso la nostra efficacia sotto porta nel secondo tempo. Ma guai a pensare che l'Argentina sia questa, perché molti calciatori importanti oggi non sono scesi in campo. Asensio ed Isco giocano poco nel Real? Preferirei non commentare".