Spagna, Lopetegui imbattuto ed esonerato: 0 sconfitte in 20 gare da ct

Come riporta 'Opta Paolo', Julen Lopetegui è stato esonerato nonostante una lunga imbattibilità. Da quando ha preso il posto di Del Bosque, il manager basco sulla panchina delle furie rosse ha conquistato 14 vittorie e 6 pareggi in 20 partite, uno score che non è bastato a placare la furia della Federazione che l'ha liquidato perché non ha digerito il suo accordo col Real Madrid.