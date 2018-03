Spagna, Lopetegui: "Morata out? Non è questa la lista per il Mondiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Spagna Julen Lopetegui ha motivato così in conferenza stampa le sue scelte per le prossime amichevoli con Germania e Argentina, soffermandosi in particolare sulla chiamata dell'ex Fiorentina Marcos Alonso e sulla mancata convocazione dell'ex Juventus Alvaro Morata: "Abbiamo deciso che questo è il momento giusto per chiamare Marcos Alonso. Vogliamo averlo con noi e permettergli di competere coi suoi compagni. Morata out? Non è la lista per il Mondiale, ci sono giocatori che stavolta non sono stati convocati, ma che hanno ancora le stesse chances di andare in Russia. Ci aspettano due amichevoli affascinanti e le convocazioni sono dipese anche da infortuni o condizione fisica dei vari giocatori. E' importante poi mettere alla prova nuovi calciatori".