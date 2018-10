Spagna, Luis Enrique: "Alcacer strepitoso, la squadra gioca a meraviglia"

© foto di J.M.Colomo

Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole (4-1) contro il Galles: "Abbiamo espresso in campo tutto quello di cui avevamo parlato prima della gara. Direi che l'atteggiamento è stato quasi perfetto. La grande prestazione di Alcacer (doppietta)? Evidenziare un solo giocatore sarebbe triste, credo che si debba essere orgogliosi di una squadra che va dominare in qualsiasi paese e in qualsiasi campo. Alcacer è sicuramente in una forma strepitosa, ma tutta la squadra è stata meravigliosa. La prossima gara contro l'Inghilterra? La chiave sarà il recupero dei giocatori, per il resto la prepareremo senza troppe variazioni rispetto alla nostra normale routine".