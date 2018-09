Spagna, Luis Enrique: "Ci studiano, dobbiamo aggiornare il nostro stile"

Cesc Fabregas è obiettivo concreto del Milan per il mercato invernale. Lo scrive quest'oggi il Mundo Deportivo che spiega come lo spagnolo abbia recentemente rifiutato il rinnovo con i Blues. E visto che il suo contratto scadrà la prossima estate, è facile immaginare un suo addio...

Milan, dalla Spagna: Fabregas obiettivo concreto per gennaio

Ascoli, intervento chirurgico a Roma per Ardemagni

Caos Serie B, conclusa l'udienza al TAR. Possibile sentenza in giornata

Cittadella, Venturato protesta: "Non ho offeso nessuno, perché il rosso?"

Brescia, 19 convocati di Corini per la trasferta di Crotone

Palermo, Tedino esonerato. Torna Stellone in panchina

Reggina-Monopoli, si va verso la disputa in campo neutro

Dt Palermo: “Spiace per Tedino. Questa squadra farà bene”

Serie B, 5^ giornata. Cremonese-Cosenza 2-0. In rete Mogos e Paulinho

Benevento, Asencio: "Ad Avellino sono maturato. Qui per puntare in alto"

Serie B, il Foggia batte il Padova in rimonta. Risultati e classifica

Le pagelle del Padova - Ravanelli invalicabile, attacco in ombra

Pescara, Monachello in dubbio per Padova

Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Almici

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato al sito della UEFA del futuro della Nazionale iberica: "Non dobbiamo assolutamente cambiare stile o filosofia. Con questo modo di giocare abbiamo vinto un Mondiale e due Europei. Ovviamente vogliamo evolverci e migliorare, anche perché quando vinci tanto gli altri ti copiano e ti studiano. Noi stiamo sviluppando il nostro modello e credo che ci riusciremo".

