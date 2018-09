Spagna, Luis Enrique: "Mai visto una simile attitudine da quando alleno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra: "È stata una settimana spettacolare, non potevo sperare meglio. Non ricordo da allenatore una settimana in cui i giocatori abbiano avuto una simile attitudine. Giocheremo all'attacco, possesso palla, cercando di creare azioni da gol, pressando alto".