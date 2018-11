Spagna, Luis Enrique su Jordi Alba: "Non ho niente da chiarire con lui"

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato delle convocazioni in vista delle gare con Croazia e Bosnia. Protagonista della conferenza è stato Jordi Alba, tornato in lista dopo un periodo di assenza: "Non devo parlare con lui, non devo chiarirmi. Il mio lavoro è prendere decisioni. Sarà sicuramente uno dei capitani, è il terzo con più presenze. Io non prendo decisioni per volontà popolare, ma in base a ciò che credo sia meglio per la Nazionale. La Croazia? Dipende tutto da noi e questo mi lascia tranquillo. Sarà una partita meravigliosa, l'ambiente sarà ostile ma proveremo a vincere".