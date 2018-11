Spagna, Luis Enrique sul ko con la Croazia: "Il calcio è stato ingiusto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro la Croazia, secondo ko consecutivo per la Roja in Nations League: "Avevamo fatto abbastanza per vincere la partita, ma il pallone sembrava che non volesse entrare. Possiamo dire che ieri il calcio è stato ingiusto con noi. Ora aspettiamo il risultato di Wembley fra Inghilterra e Croazia e vediamo dove saremo".