Spagna, Moreno: "Non mi aspettavo questa convocazione, è un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Liverpool Alberto Moreno ha commentato così a EFE la convocazione con la Nazionale spagnola per le prossime amichevoli con Costa Rica e Russia: "E' vero che stavo giocando bene, ma non mi aspettavo di essere convocato da Lopetegui. Per ogni calciatore è un sogno vestire la maglia della Spagna. Ho lavorato duro per questo e oggi sono contentissimo".