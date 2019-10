Spagna, Moreno: "Troppi palloni persi, ora proveremo a vincere in Svezia"

© foto di Imago/Image Sport

Robert Moreno, commissario tecnico della Spagna, ai microfoni di TeleDeporte si è lamentato dell'1-1 arrivato contro la Norvegia in pieno recupero: “La sensazione non è stata buona dopo il gol della Norvegia, negli ultimi minuti siamo stati un po' nervosi, avremmo dovuto tenere più palla. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra e non mi sono piaciuti i palloni persi. Erano meno diretti di quanto ci aspettassimo. Vorrei che avremmo potuto difendere meglio sulle palle alte. Ora proveremo a vincere in Svezia".