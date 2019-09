© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico della Spagna, Roberto Moreno, ha commentato il successo per 4-0 sulle Isole Far Oer: "Sono soddisfatto. È stata una settimana in cui le due squadre che abbiamo affrontato hanno cambiato sistema di gioco. Segnare con 11 giocatori nell'area piccola è molto difficile. La settimana è andata bene, anche perché Norvegia e Svezia hanno pareggiato. Luis Enrique? Mi addolora parlarne. Questa selezione è sua più di chiunque altro. È una cosa piccolissima, ma vogliamo dedicargliela".