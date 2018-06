Spagna, niente conferenza. Lopetegui parlerà solo nei prossimi giorni

© foto di Andrea Losapio

Al termine della conferenza stampa del presidente della RFEF Luis Rubiales nella sala stampa di Krasnodar si era sparsa la voce di una imminente comparsa davanti ai microfoni di Julen Lopetegui. Niente da fare invece, come confermato dalla stessa Federazione spagnola. Lopetegui non parlerà da Krasnodar, ma darà le proprie spiegazioni una volta rientrato in Spagna.