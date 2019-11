© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Olmo, centrocampista della Dinamo Zagabria e reduce dal primo gol con la Spagna, ha rilasciato un'intervista a Sport: "All'inizio mi dicevano che ero pazzo perché avevo lasciato la Spagna per andare in Croazia. E' una cosa rara, ma l'offerta della Dinamo non me l'aveva fatta nessun altro club. Mi hanno proposto un bel progetto, puntano molto su di me. Futuro al Barcellona? Non ho mai chiuso nessuna porta. Vedremo se tornerò in Liga, ma adesso sono concentrato sulla Dinamo".