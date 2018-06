Spagna, playoff Segunda Division: Valladolid batte Gijon 3-1

E' tempo di playoff anche nella seconda divisione spagnola. Il Real Valladolid ha battuto questa sera lo Sporting Gijon per 3-1 nella semifinale di andata, con il match di ritorno in programma domenica 10 giugno. Nell'altra semifinale, disputata ieri, Numancia e Real Saragozza hanno chiuso l'andata per 1-1. Il ritorno si giocherà sabato 9 giugno. Questi i risultati:

Playoff

Semifinali di andata

Real Valladolid-Gijon 3-1 - 29' Calero (RV), 35' Hervias (RV), 37' aut. Calavera (RV), 70' Jony (G)

Numancia-Real Saragozza 1-1 - 4' Zapater (RS), 5' Guillermo (N)