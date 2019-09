© foto di Imago/Image Sport

Sergio Ramos ha raggiunto Iker Casillas come presenze in Nazionale: 167 caps che lo porta al primo posto. Record che si appresta ad essere superato, con il difensore che si è posto l'obiettivo di arrivare a 200 presenze, come dichiarato al termine della partita contro le Isole Far Oer: "Le statistiche sono fatte per essere superate. Finché mi alzo con voglia e ambizione di migliorarmi... magari avrò sempre questo impeto e arriverò a 200 presenze, che è l'obiettivo".