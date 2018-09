Spagna, Ramos fischiato a Wembley: "Per Salah ho la coscienza pulita"

© foto di Imago/Image Sport

In occasione della sfida tra Inghilterra e Spagna, il pubblico di Wembley non ci ha pensato due volte a fischiato Sergio Ramos, a causa dello scontro avvenuto in finale di Champions League con Salah che non ha permesso all'egiziano di continuare la gara. Dopo la vittoria, il difensore però ha detto: "Cerco di eludere i fischi, li sento ma non influenza la mia prestazione. Ovviamente mi sarebbe piaciuta un'altra accoglienza, perché si ricordano si un'azione della finale, ma non delle minacce di morte che la mia famiglia ha ricevuto. La mia coscienza è pulita perché non intendevo fare male ad un mio collega, è stata un'azione di gioco".