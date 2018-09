Spagna, Ramos: "Grande vittoria a Wembley. Buone sensazioni con il ct"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Inghilterra a Wembley, Sergio Ramos ha parlato della prestazione della sua Spagna e delle prime impressioni avute con Luis Enrique in panchina: "Sono contento, ogni volta che arrivo in nazionale, vengono con entusiasmo e ambizione, e il lavoro porta i suoi frutti, prepararti con anima e corpo per il calcio è l'unico modo in cui so vivere. Il club e la nazionale sono due cose importanti per me. Luis Enrique? Ho sensanzioni molto buone, ogni volta che ci sono cambiamenti non è positivo, per di più dopo una brutta Coppa del Mondo ma abbiamo iniziato una nuova era con un nuovo allenatore, che ha esperienza e ha vinto tutto, oggi è stata una partita complicata contro una grande squadra, semifinalista della Coppa del Mondo e non c'è niente di meglio di vincere a Wembley".