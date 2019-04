Lo zio Sam, simbolo degli Stati Uniti, nella prima pagina di Marca oggi in edicola: "Tu puoi vincere la coppa" è il titolo scelto, in riferimento alla riforma approvata dalla Federcalcio spagnola sulla Copa del Rey, dal prossimo anno con partite secche fino alle semifinali. Approvata anche la Supercoppa spagnola, che prevederà l'ingresso di quattro squadre che si sfideranno in due semifinali e una finale in terra straniera. Già note tre partiecipanti su quattro: Barcellona, Atlético Madrid e Valencia, ossia le prime due classificate del campionato e la finalista della coppa nazionale.

Anche As parla della riforma sulle coppe nazionali approvata ieri dalla RFEF: "Rivoluzione Rubiales" è il titolo. E si va verso lo scontro con la Liga, contraria alle modifiche.