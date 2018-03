Spagna, Rodrigo Hernandez la sorpresa in vista del Mondiale

Potrebbe essere la vera sorpresa nella rosa della Spagna per il Mondiale in Russia. Rodrigo Hernández (21) è infatti stato convocato da Julen Lopetegui per le amichevoli della roja a fine marzo contro Germania e Argentina, ma il centrocampista ora al Villarreal sta facendo molto bene nella Liga e il ct potrebbe decidere di portarlo con sé tra qualche mese per la spedizione mondiale. Dopo aver partecipato all'ultimo campionato Under 21 con la Spagna, per Hernández si profila dunque l'esordio con la Nazionale maggiore.