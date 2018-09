Spagna, Saul: "Con l'Inghilterra gran partita, ma piedi per terra"

© foto di NewsPix/Image Sport

Dopo il successo sull'Inghilterra, e per presentare il prossimo match contro la Croazia, il centrocampista dell'Atletico Madrid e della nazionale spagnola Saul Niguez ha parlato in conferenza stampa: "Ho lavorato molto per ottenere l'opportunità e devo approfittarne. E' così che sarà sempre. Abbiamo fatto una grande partita, ma bisogna avere i piedi per terra. Conosciamo tutti Modric e Rakitic ma sappiamo che se facciamo le cose per bene siamo in grado di ottenere quello che vogliamo".