Spagna, Saul: "Luis Enrique e Simeone credono nella loro filosofia"

In un'intervista rilasciata a Sport, Saul Niguez ha parlato delle cose che accomunano i suoi due allenatori Luis Enrique e Diego Simeone: "La fame e la voglia di vincere. Entrambi trattano molto bene ai giocatori, ognuno nel suo stile. Per fare un esempio: posso venire qui pensando che voglio giocare come faccio con il Cholo, poi Luis Enrique mi parla della sua filosofia e mi convince che dovrei giocare diversamente perché mi aiuta a vincere la partita. Poi torno da Simeone e mi succede la stessa cosa. Ho nella mia testa la possibilità di giocare come nella nazionale, con il tiki taka, e lui ti dice che dobbiamo fare questo e quello e anche tu puoi vincere. Trasmettono e credono nella loro filosofia. È un dono che hanno".