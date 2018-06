Spagna senza ct e in campo tra due giorni. Rubiales: "Cambieremo poco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver annunciato l'esonero di Julen Lopetegui, il presidente della RFEF Luis Rubiales s'è così espresso sul suo sostituto: "Non voglio parlare di sostituti, ma ripeto che cercheremo di cambiare il meno possibile nel corpo tecnico. Quello che ci tengo a ripetere è che la RFEF non può essere lasciata al margine di una decisione del genere. I tifosi stiano tranquilli, la Nazionale farà comunque il proprio lavoro".

(Clicca qui per la conferenza stampa integrale)