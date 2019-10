Spagna, tante novità tra i convocati: ci sono Pau Lopez e Fabian Ruiz

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il commissario tecnico della Spagna Roberto Moreno ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni validi per la qualificazione a Euro 2020 contro Norvegia e Svezia. Le novità sono rappresentate dalla prima convocazione di Reguilon, Pau Torres e Gerard Moreno. Due i calciatori convocati che militano in Serie A: si tratta del portiere della Roma Pau Lopez e del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Ecco la lista completa.

Portieri - De Gea, Kepa, Pau Lopez.

Difensori - Carvajal, Jesús Navas, Sergio Ramos, Diego Llorente, Reguilón, Albiol, Pau Torres, Bernat, Iñigo Martinez.

Centrocampisti - Rodri, Ceballos, Cazorla, Sarabia, Busquets, Luis Alberto, Thiago, Saúl, Fabián.

Attaccanti - Gerard Moreno, Oyarzabal e Rodrigo.