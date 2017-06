Spagna U21, Celades: "Grande risultato, rimaniamo uniti per la semifinale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le dichiarazioni del commissario tecnico della Spagna Under 21 Albert Celades dopo la vittoria con il Portogallo e l'accesso alle semifinali della competizione europea. "E 'stata una grande partita tra due grandi squadre. Sono molto contento di raggiungere le semifinali dopo aver giocato solo due partite di un gruppo in cui siamo con squadre come la Serbia, il Portogallo e la Macedonia. Siamo lieti di raggiungere i nostri obiettivi, raggiungere le semifinali e lo facciamo con la partita di oggi. Siamo davvero soddisfatti del lavoro che hanno fatto i ragazzi in campo oggi perché abbiamo giocato contro una squadra che ci ha fatto soffrire. Siamo stati in grado di gestire questo aspetto, siamo rimasti uniti, sapendo quello che dovevamo fare per vincere".