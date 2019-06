Spagna U21, Lirola: "Giocare un Europeo? Non lo dimenticherò mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola, esterno del Sassuolo e giocatore della Nazionale U21 spagnola, ha parlato al sito ufficiale della Federazione iberica: "Sono molto felice ed entusiasta di questa opportunità che il mister mi ha regalato. Giocare un Europeo è qualcosa che non dimenticherò mai. Lo porterò sempre con me e spero di aiutare i miei colleghi al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile". A riportarlo è Sport.