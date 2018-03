Spagna U21, Mayoral batte il record di gol di Raul: "Un lusso"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Real Madrid Borja Mayoral ha commentato così il record di gol con la Nazionale U21, ottenuto superando Raul Gonzalez Blanco che lo deteneva in precedenza: "Raul è uno dei miei punti di riferimento. Sono cresciuto osservadolo con la fascia da capitano del Real Madrid al braccio. Superarlo in un record come questo è un lusso".