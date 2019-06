Spagna U21, Oyarzabal esce in lacrime: brutto infortunio al ginocchio

Al minuto 59' della sfida contro la Polonia, l'attaccante della Spagna Mikel Oyarzabal ha abbandonato il campo, su una barella e tra le lacrime. L'attaccante della Real Sociedad infatti cercando di raggiungere il pallone in profondità ha messo male il piede causando una torsione innaturale del ginocchio destro. Il giocatore in preda al dolore ha lasciato subito il campo e si teme per un brutto infortunio.