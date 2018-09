Spartak Mosca, Carrera: "Stagione ok. Sarà strano affrontare Marchisio"

© foto di Federico De Luca

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato in esclusiva l'ex calciatore bianconero ed attuale tecnico dello Spartak Mosca, Massimo Carrera. Queste alcune battute: "La nuova stagione? E' iniziata bene, siamo secondi alle spalle dello Zenit San Pietroburgo. I nostri obiettivi non si discostano dal passato: vogliamo superare il girone di Europa League e andare il più lontano possibile, mentre in patria la nostra ambizione è quella di trionfare in campionato - come fatto nel 2017 - e nella coppa nazionale. Perché vincere non è importante, è l'unica cosa che conta".

Leonid Fedun, il presidente dello Spartak Mosca, ha dichiarato a Sport-Express che "Marchisio non è migliore dei centrocampisti che hai in rosa". Come sarà affrontarlo da avversario?

"Sarà strano affrontare Marchisio in campionato, per fortuna lo affronteremo solo al ritorno perché abbiamo giocato da poco l'andata contro di loro (sorride ndr). Lo Zenit ha fatto un ottimo acquisto, Claudio è un ottimo professionista, ha ancora voglia di giocare e potrà fare bene nel suo nuovo club".