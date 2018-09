© foto di Image Sport

Un affare impossibile che poi è sembrato più... Possibile. Invece no. Invece John Terry, dulcis in fundo, ha deciso di rifiutare lo Spartak Mosca. "Dopo averci pensato bene, ho deciso di declinare l'offerta del contratto dello Spartak Mosca. Voglio ringraziare il club per l'opportunità e augurare ai loro tifosi il meglio", ha scritto su Instagram.