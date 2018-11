Spartak Mosca, Kononov: "Rapid disciplinato. Attenti a Schwab"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oleg Kononov, tecnico dello Spartak Mosca, ha presentato in conferenza stampa il match di domani in Europa League contro il Rapid Vienna, snodo cruciale per la corsa ai sedicesimi di finale di entrambi i club. "Stiamo studiando l'avversario - ha detto il tecnico dei russi -, i suoi punti di forza e di debolezza. Sarà una gara importante e faremo di tutto per ottenere il risultato che vogliamo, ovvero la vittoria. La formazione? Valuteremo la composizione della distinta per la gara dopo la rifinitura di oggi. Turnover? Non sono un grande estimatore. Più importante la gara col Rapid o il derby contro la Lokomotiv in campionato? Adesso siamo concentrati solo sul Rapid. Solo dopo potremo permetterci di focalizarci sulla Lokomotiv e su quali saranno le scelte migliori per batterli. Che squadra è il Rapid? Organizzata, disciplinata e fisicamente nella partita per tutti i 90'. Noi però arriviamo a questo match in buono stato, soprattutto psicologico dato che abbiamo vinto l'ultima nostra gara in campionato. Il giocatore da tenere d'occhio del Rapid? Posso segnalare il capitano della squadra Stefan Schwab".