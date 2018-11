Secondo quanto riportato da chempionat.com lo Spartak Mosca è promto a mettere sul mercato Luiz Adriano. L'attaccante brasiliano, 31 anni, è arrivato nella capitale russa a gennaio 2017 dal Milan, per volontà del tecnico Massimo Carrera. In questa stagione il rendimento è stato decisamente deludente con 11 presenze, molte delle quali da subentrato e solamente una rete in campionato.