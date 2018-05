Sport accusa il Real Madrid dopo il Clàsico: "Gioco sporco"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con una pesante accusa nei confronti del Real Madrid titolando: "Gioco sporco". Secondo il quotidiano, i Blancos hanno promosso una campagna anti-Barça facendo filtrare false pressioni sul direttore di gara del Clàsico. Il Barcellona è molto infastidito dal comportamento dei rivali di sempre, anche per le critiche nei confronti di Messi. I dirigenti blaugrana sono indignati anche per le parole rilasciate da Sergio Ramos dopo il pareggio di domenica scorsa.