Sport: "Barça già prepara il 2019: De Jong, Pogba e Rabiot"

Un metro e ottantasette di terzino lo trovi quasi sono in Germania: parliamo oggi di Louis Beyer, il più giovane esordiente dello scorso weekend di Bundesliga con i suoi 18 anni compiuti lo scorso 19 maggio. Un gioiellino che il Borussia Mönchengladbach ha lanciato tra i grandi senza...

Ag. Hamsik: “Napoli non gioca ancora il calcio di Ancelotti”

Ag. Sepe-Grassi: “Juve? Non pensano a Napoli, solo al Parma"

E' già Napoli-Juve, Il Mattino: "I cambi per lo scudetto"

Napoli, pronto il rinnovo per Zielinski: De Laurentiis convoca l'agente

Ibiza torna di moda. Non solo Borriello, c'è la pista Cassano

Mercato -2, lo strano caso di Halilovic. Gioiello già in partenza

Italia, Mancini e le convocazioni: no a De Rossi, ci sono Gagliardini e Balo

PSG-Rabiot, ultimatum per il rinnovo. Concorrenza Barça per la Juve

Juve, Marcelo nel 2019: il Real Madrid lavora per Marcos Alonso

Inter, cambio in dirigenza: via Williamson, più poteri all'AD Antonello

Mercato -2, Candreva e Joao Mario. In uscita ma senza offerta

"Il Barcellona già prepara il 2019". Titola così Sport nell'edizione odierna, con i catalani che già seguono diversi calciatori per l'estate dell'anno prossimo. Nel mirino ci sono Frenkie De Jong dell'Ajax, Paul Pogba del Manchester United e Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

