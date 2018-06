Sport contro il Petit Diable: "Imbarazzante Griezmann"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Bochorno Griezmann". Difficile tradurre letteralmente la parola utilizzata dal quotidiano catalano, che però vuole sottolineare l'imbarazzante comportamento del giocatore. Per giorni il francese ha tenuto tutti sulle spine per poi giocare sulla propria scelta rendendola 'ridicola' agli occhi dei media vicini al Barça.