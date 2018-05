Sport critica i campioni del Barcellona: "Senza difesa"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina critica in prima pagina il Barcellona campione di Spagna dopo la sconfitta subita contro il Levante: "Senza difesa". Il Barça ha reagito in ritardo e ha così salutato l'opportunità storica di terminare il campionato imbattuto. L'esperimento con Yerry Mina e Vermaelen in campo dal 1' non ha funzionato e la squadra di Valverde è diventata un colabrodo.