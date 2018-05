Sport e gli obiettivi del Barcellona: "Soluzione Lenglet"

Sport di questa mattina apre in prima pagina con uno dei principali obiettivi di mercato del Barcellona in vista della prossima estate: "Soluzione Lenglet". Il club blaugrana sta accelerando per il centrale del Siviglia, con gli andalusi che non faranno sconti rispetto ai 30 milioni della clausola rescissoria. La società catalana vuole un centrale di livello al di là di cosa accadrà con Samuel Umtiti, ancora alle prese con il rinnovo di contratto.