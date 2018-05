Sport e il futuro della difesa del Barça: "Umtiti-Lenglet: legati"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Barcellona e il futuro della difesa blaugrana: "Legati". Il riferimento è a Umtiti, che resterà in Catalogna, e Lenglet, centrale del Siviglia da tempo nel mirino dei dirigenti catalani, che dovrebbe arrivare alla corte di Valverde per completare la linea difensiva.